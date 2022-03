Guerra Ucraina, contro crisi energia ipotesi raddoppio capacità Tap: ecco cos’è (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Tra le misure da mettere in campo per fronteggiare la crisi energetica sulla quale pesa la Guerra Ucraina-Russia, il presidente del consiglio, Mario Draghi, nella sua informativa al Senato, ha parlato anche di un possibile raddoppio della capacità del gasdotto Tap. Il Gasdotto Trans-Adriatico, entrato in funzione a fine 2020, è stato oggetto di forti proteste da parte di gruppi di cittadini e amministratori pubblici per motivi legati all’impatto ambientale dell’opera. Ma tecnicamente cos’è questa infrastruttura e qual è il suo contributo alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico in Europa? Il Tap (Trans Adriatic Pipeline) è un gasdotto che permette all’Europa di importare il gas naturale estratto in Azerbaijan. Lungo 878 km attraversa il nord della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Tra le misure da mettere in campo per fronteggiare laenergetica sulla quale pesa la-Russia, il presidente del consiglio, Mario Draghi, nella sua informativa al Senato, ha parlato anche di un possibiledelladel gasdotto Tap. Il Gasdotto Trans-Adriatico, entrato in funzione a fine 2020, è stato oggetto di forti proteste da parte di gruppi di cittadini e amministratori pubblici per motivi legati all’impatto ambientale dell’opera. Ma tecnicamentequesta infrastruttura e qual è il suo contributo alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico in Europa? Il Tap (Trans Adriatic Pipeline) è un gasdotto che permette all’Europa di importare il gas naturale estratto in Azerbaijan. Lungo 878 km attraversa il nord della ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - luigiscorca : RT @_Nico_Piro_: #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Nella tra… - Apollo_MX5 : RT @fattoquotidiano: In questi giorni in Rai sulla guerra in Ucraina se ne vedono di tutti i colori. Qualcuno viene messo alla gogna, qualc… -