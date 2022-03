Guerra Ucraina: bombe russe sulle città. A Kiev colpita torre della tv di Stato e memoriale dell'Olocausto (Di martedì 1 marzo 2022) Sesto giorno di bombardamenti. Circondata Kherson, nel Sud del Paese. Ma i missili hanno bersagliato soprattutto Kharkiv. Attaccata la sede del governo regionale. Molti morti e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 marzo 2022) Sesto giorno di bombardamenti. Circondata Kherson, nel Sud del Paese. Ma i missili hanno bersagliato soprattutto Kharkiv. Attaccata la sede del governo regionale. Molti morti e ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - Walter80354487 : RT @BaiettiFranco: Battaglia per la liberazione di Mariupol. Civili tenuti ostaggio. - lamortevito : Il messaggio di pace di Shevchenko per la sua Ucraina: “Fermiamo insieme questa guerra”. #MilanInter… -