Guerra spaventa ancora le Borse. Mosca sempre chiusa La Francia: "Provocheremo il crollo dell'economia russa" (Di martedì 1 marzo 2022) Un'altra seduta negativa per le Borse europee: mentre Mosca invia un convoglio di oltre 60 Km verso Kiev e i colloqui fra Russia e Ucraina riprenderanno appena nei prossimi giorni, i listini del Vecchio Continente aprono ancora in flessione nella seconda seduta settimanale dopo la chiusura contrastata di Wall Street e i listini asiatici orientati al rialzo. L'attenzione è concentrata sulle chances che dopo il primo incontro tra le delegazione russa e quella ucraina il dialogo continui e sia in grado di portare a conseguenze concrete per fermare il conflitto in corso. Segui su affaritaliani.it

