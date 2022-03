Guerra Russia-Ucraina, von der Leyen: “Sanzioni avranno un costo per le nostre economie, ma è un prezzo che siamo disposti a pagare” (Di martedì 1 marzo 2022) “So bene che queste Sanzioni avranno un costo anche per la nostra economia. Abbiamo sopportato due anni di pandemia. E tutti noi desideravamo poterci concentrare sulla nostra ripresa economica. Ma credo che i cittadini europei capiscano molto bene che dobbiamo opporci a questa crudele aggressione. E questo è un costo che siamo disposti a pagare. Perché la libertà non ha prezzo”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo a Bruxelles. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “So bene che questeunanche per la nostra economia. Abbiamo sopportato due anni di pandemia. E tutti noi desideravamo poterci concentrare sulla nostra ripresa economica. Ma credo che i cittadini europei capiscano molto bene che dobbiamo opporci a questa crudele aggressione. E questo è unche. Perché la libertà non ha”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo intervento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo a Bruxelles. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

