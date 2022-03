Guerra Russia-Ucraina, standing ovation del Parlamento europeo al presidente Zelensky collegato da Kiev – Video (Di martedì 1 marzo 2022) Omaggio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al popolo ucraino e al capo di Stato, Volodymyr Zelensky, accolto da una standing ovation dell’Eurocamera riunitasi in plenaria per discutere dell’invasione russa in Ucraina. “Grazie per aver mostrato al mondo cosa significa reagire, grazie per averci ricordato i pericoli della condiscendenza”, ha detto Metsola, rivolgendosi a Zelensky. “Gli atti quotidiani di straordinario eroismo degli ucraini ci ispirano tutti”, ha aggiunto Metsola. E “hanno mostrato al mondo che vale la pena difendere il nostro modo di vivere. Tutti coloro che ricordano di aver vissuto sotto occupazione lo confermeranno. Tutti coloro che reagiranno in BieloRussia. Tutti quelli che ci guardano in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Omaggio delladel, Roberta Metsola, al popolo ucraino e al capo di Stato, Volodymyr, accolto da unadell’Eurocamera riunitasi in plenaria per discutere dell’invasione russa in. “Grazie per aver mostrato al mondo cosa significa reagire, grazie per averci ricordato i pericoli della condiscendenza”, ha detto Metsola, rivolgendosi a. “Gli atti quotidiani di straordinario eroismo degli ucraini ci ispirano tutti”, ha aggiunto Metsola. E “hanno mostrato al mondo che vale la pena difendere il nostro modo di vivere. Tutti coloro che ricordano di aver vissuto sotto occupazione lo confermeranno. Tutti coloro che reagiranno in Bielo. Tutti quelli che ci guardano in ...

