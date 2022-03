Guerra Russia-Ucraina, Sace esposta verso Mosca per oltre 3 miliardi. ReCommon: “Blocchi le garanzie, specialmente sui settori che alimentano l’offensiva” (Di martedì 1 marzo 2022) Le operazioni di Sace in Russia, dominate dai progetti sui combustibili fossili, non solo mettono a repentaglio clima e ambiente, ma rischiano anche di sostenere indirettamente lo sforzo bellico della Russia. Perché per l’assicuratore pubblico, che copre dai rischi politici e commerciali le multinazionali italiane nel loro export e negli investimenti esteri, Mosca resta un mercato di grande interesse. Se al 30 giugno 2020 l’esposizione totale era di circa 4,3 miliardi di euro (e la Russia era il settimo Paese in termini di impegni dell’agenzia a livello globale), il dato fornito a giugno 2021 dallo stesso amministratore delegato Pierfrancesco Latini fa riferimento a un portafoglio di attività in Russia dal valore di circa 3,2 miliardi di euro. Oggi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Le operazioni diin, dominate dai progetti sui combustibili fossili, non solo mettono a repentaglio clima e ambiente, ma rischiano anche di sostenere indirettamente lo sforzo bellico della. Perché per l’assicuratore pubblico, che copre dai rischi politici e commerciali le multinazionali italiane nel loro export e negli investimenti esteri,resta un mercato di grande interesse. Se al 30 giugno 2020 l’esposizione totale era di circa 4,3di euro (e laera il settimo Paese in termini di impegni dell’agenzia a livello globale), il dato fornito a giugno 2021 dallo stesso amministratore delegato Pierfrancesco Latini fa riferimento a un portafoglio di attività indal valore di circa 3,2di euro. Oggi, ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - ildarbex : RT @giammarcosicuro: Novayagazeta, testata indipendente diretta dal premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, ha appena diffuso la notizia c… - klaretta2006 : RT @Il_Ragno_: ONU Appena il ministro degli esteri russo #Lavrov ha cominciato a parlare alla conferenza sul disarmo, tutti i funzionari c… -