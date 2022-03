Guerra Russia-Ucraina, ritirate 1,2 milioni di brochure elettorali di Le Pen: contenevano foto con Putin. Il partito: “No, c’era un refuso” (Di martedì 1 marzo 2022) A meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, un mezzo pasticcio rischia di imbarazzare il Rassemblement National, il partito nazionalista francese. Il quotidiano Liberation, infatti, racconta come la forza politica di Marine Le Pen abbia fatto ritirare un opuscolo elettorale in cui la candidata all’Eliseo appare in una foto al fianco di Vladimir Putin. Distribuito in queste settimane nelle piazze e nei mercati di Francia, precisa il giornale, l’opuscolo di 8 pagine riassume la vita e le gesta di Marine Le Pen, “avvocatessa dei francesi“, oltre che la sua passione per i gatti. Nella rubrica intitolata “Una donna di Convinzione”, la leader del Rassemblement National – che in passato ricevette finanziamenti da banche russe – appare al fianco di Vladimir Putin, in posa ufficiale, mentre si stringono la mano, durante un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) A meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, un mezzo pasticcio rischia di imbarazzare il Rassemblement National, ilnazionalista francese. Il quotidiano Liberation, infatti, racconta come la forza politica di Marine Le Pen abbia fatto ritirare un opuscolo elettorale in cui la candidata all’Eliseo appare in unaal fianco di Vladimir. Distribuito in queste settimane nelle piazze e nei mercati di Francia, precisa il giornale, l’opuscolo di 8 pagine riassume la vita e le gesta di Marine Le Pen, “avvocatessa dei francesi“, oltre che la sua passione per i gatti. Nella rubrica intitolata “Una donna di Convinzione”, la leader del Rassemblement National – che in passato ricevette finanziamenti da banche russe – appare al fianco di Vladimir, in posa ufficiale, mentre si stringono la mano, durante un ...

