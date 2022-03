Guerra Russia-Ucraina, risoluzione bipartisan in Senato: “Esigere da Mosca il ritiro militare e sostenere ogni iniziativa per la de-escalation” (Di martedì 1 marzo 2022) “Esigere dalle autorità russe l’immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina” e “sostenere ogni iniziativa multilaterale e bilaterale utile a una de-escalation militare e alla ripresa di un percorso negoziale tra Kiev e Mosca, anche raccogliendo la disponibilità della Santa Sede a svolgere un’opera di mediazione”. Inoltre, “assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “dalle autorità russe l’immediata cessazione delle operazioni belliche e ildi tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell’” e “multilaterale e bilaterale utile a una de-e alla ripresa di un percorso negoziale tra Kiev e, anche raccogliendo la disponibilità della Santa Sede a svolgere un’opera di mediazione”. Inoltre, “assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, ...

