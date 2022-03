Guerra Russia-Ucraina, Putin può davvero ricorrere all’arma atomica? La spiegazione (Di martedì 1 marzo 2022) La Guerra in Ucraina sta spaventando non solo il popolo ucraino, ma tutto il mondo. Ormai tutti temono cosa possa fare il presidente della Russia, Vladimir Putin, che sta usando una violenza inaudita per cercare di riuscire nei suoi intenti. Ma una delle preoccupazioni maggiori è rappresentata dal conflitto nucleare e dalla possibilità che sia utilizzata anche la temibile e distruttiva bomba atomica. E ora il ‘Corriere.it’ ha fatto chiarezza, grazie ad un articolo del giornalista Paolo Valentino. La domanda che tutti si stanno ponendo e che si è posta anche il ‘Corriere.it’ è la seguente: “Può Vladimir Putin, dopo aver messo in stato di allerta la forza di dissuasione russa, che comprende anche le forze nucleari, premere il fantomatico bottone e sganciare le bombe?”. E Valentino ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Lainsta spaventando non solo il popolo ucraino, ma tutto il mondo. Ormai tutti temono cosa possa fare il presidente della, Vladimir, che sta usando una violenza inaudita per cercare di riuscire nei suoi intenti. Ma una delle preoccupazioni maggiori è rappresentata dal conflitto nucleare e dalla possibilità che sia utilizzata anche la temibile e distruttiva bomba. E ora il ‘Corriere.it’ ha fatto chiarezza, grazie ad un articolo del giornalista Paolo Valentino. La domanda che tutti si stanno ponendo e che si è posta anche il ‘Corriere.it’ è la seguente: “Può Vladimir, dopo aver messo in stato di allerta la forza di dissuasione russa, che comprende anche le forze nucleari, premere il fantomatico bottone e sganciare le bombe?”. E Valentino ha ...

