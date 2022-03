Guerra Russia-Ucraina, pochi minuti fa è arriva la mossa della Cina: si teme il peggio (Di martedì 1 marzo 2022) Ucraina, le news di oggi sulla Guerra. La Tass annuncia per domani un nuovo round di negoziati, ma Putin prepara assedio a Kiev: bombardamenti da questa notte, stamattina un razzo ha centrato un ospedale di maternità, colpita la TV tower nel pomeriggio con l'interruzione delle trasmissioni. Pesanti bombardamenti su Kharkiv, dove è stata distrutta la sede del Governo: segnalate 10 vittime e 35 feriti. Zelensky al Parlamento Europeo: "Putin parla di target militari ma uccide i bambini". Cina disposta a mediare, la BieloRussia scende apertamente in Guerra contro l’Ucraina. Il governo italiano dichiara lo stato di emergenza, spostata l'ambasciata dalla Capitale a Leopoli. Secondo quanto riferisce il Guardian il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiamato il suo omologo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 marzo 2022), le news di oggi sulla. La Tass annuncia per domani un nuovo round di negoziati, ma Putin prepara assedio a Kiev: bombardamenti da questa notte, stamattina un razzo ha centrato un ospedale di maternità, colpita la TV tower nel pomeriggio con l'interruzione delle trasmissioni. Pesanti bombardamenti su Kharkiv, dove è stata distrutta la sede del Governo: segnalate 10 vittime e 35 feriti. Zelensky al Parlamento Europeo: "Putin parla di target militari ma uccide i bambini".disposta a mediare, la Bieloscende apertamente incontro l’. Il governo italiano dichiara lo stato di emergenza, spostata l'ambasciata dalla Capitale a Leopoli. Secondo quanto riferisce il Guardian il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiamato il suo omologo ...

