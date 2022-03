Guerra Russia-Ucraina, nei comitati di quartiere che preparano le molotov per difendere Kiev: “Tutti vogliono partecipare. Il nemico può arrivare da un momento all’altro” (Di martedì 1 marzo 2022) Più le truppe russe avanzano e più la resistenza Ucraina aumenta. Kiev ormai è una trincea a cielo aperto. Si scava anche con le mani per costruirsi rifugi e postazioni da cui contrastare il nemico. E soprattutto ci si organizza quartiere per quartiere, strada per strada. La Guerra crea morte e distruzione ma anche resistenza, solidarietà e dignità, quella di un popolo che vuole mantenere la propria indipendenza. E che si prepara per contrastare il nemico. Darnytsia è un quartiere che sta dall’altra parte della Capitale, lontano dagli uffici, dai palazzi governativi e dalle vie dello shopping. Proprio in questa zona ieri sera sono piovuti missili che hanno fatto morti e feriti, ma la gente non si chiude in casa e reagisce. Fiera. Mikhail ci accoglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Più le truppe russe avanzano e più la resistenzaaumenta.ormai è una trincea a cielo aperto. Si scava anche con le mani per costruirsi rifugi e postazioni da cui contrastare il. E soprattutto ci si organizzaper, strada per strada. Lacrea morte e distruzione ma anche resistenza, solidarietà e dignità, quella di un popolo che vuole mantenere la propria indipendenza. E che si prepara per contrastare il. Darnytsia è unche sta dall’altra parte della Capitale, lontano dagli uffici, dai palazzi governativi e dalle vie dello shopping. Proprio in questa zona ieri sera sono piovuti missili che hanno fatto morti e feriti, ma la gente non si chiude in casa e reagisce. Fiera. Mikhail ci accoglie ...

