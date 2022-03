Guerra Russia-Ucraina, le delegazioni boicottano l’intervento di Lavrov alla Conferenza sul disarmo e lasciano la sala – Video (Di martedì 1 marzo 2022) Molte delegazioni, tra cui l’Ucraina e diversi Paesi occidentali, hanno boicottato l’intervento di Sergei Lavrov alla Conferenza sul disarmo a Ginevra lasciando la sala. I diplomatici si sono alzati e hanno abbandonato la stanza quando è comparso il Videomessaggio preregistrato del ministro, in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Lavrov ha annullato la sua partecipazione in presenza adducendo “sanzioni anti-russe” che gli vietano di sorvolare l’Unione europea. Secondo la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, oltre al Regno Unito, oltre “50 paesi” hanno boicottato l’intervento di Lavrov. “La dichiarazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Molte, tra cui l’e diversi Paesi occidentali, hanno boicottatodi Sergeisula Ginevra lasciando la. I diplomatici si sono alzati e hanno abbandonato la stanza quando è comparso ilmessaggio preregistrato del ministro, in segno di protesta contro l’invasione dell’da parte di Mosca.ha annullato la sua partecipazione in presenza adducendo “sanzioni anti-russe” che gli vietano di sorvolare l’Unione europea. Secondo la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, oltre al Regno Unito, oltre “50 paesi” hanno boicottatodi. “La dichiarazione di ...

