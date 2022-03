Guerra Russia-Ucraina, la voce rotta dell’interprete del Parlamento Ue mentre traduce l’intervento di Zelensky – Video (Di martedì 1 marzo 2022) Durante l’intervento di Volodymyr Zelensky al Parlamento Europeo, l’interprete in lingua inglese dell’emiciclo di Bruxelles ha tradotto il presidente ucraino con la voce rotta. “Stiamo lottando per la nostra terra e per la nostra libertà – stava dicendo Zelensky nel momento in cui l’interprete si è commosso – nonostante il fatto che tutte le grandi città del nostro Paese siano assediate, ogni piazza da oggi, indipendentemente da come si è chiamata fino a ora, verrà chiamata piazza della libertà. Nessuno ci piegherà, siamo forti, siamo ucraini. Vogliamo che i nostri figli vivano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Durantedi VolodymyralEuropeo, l’interprete in lingua inglese dell’emiciclo di Bruxelles ha tradotto il presidente ucraino con la. “Stiamo lottando per la nostra terra e per la nostra libertà – stava dicendonel momento in cui l’interprete si è commosso – nonostante il fatto che tutte le grandi città del nostro Paese siano assediate, ogni piazza da oggi, indipendentemente da come si è chiamata fino a ora, verrà chiamata piazza della libertà. Nessuno ci piegherà, siamo forti, siamo ucraini. Vogliamo che i nostri figli vivano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

