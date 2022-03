Guerra Russia-Ucraina, la Farnesina: “Italiani lascino Kiev, anche in treno”. Draghi: “Condanniamo Putin, ascolti il dissenso interno” (Di martedì 1 marzo 2022) La Farnesina chiede agli Italiani di lasciare Kiev il prima possibile, utilizzando tutti i mezzi disponibili, compresi i treni. Mentre una colonna di mezzi russi lunga 60 chilometri punta verso la capitale Ucraina (segui la diretta), il presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato ribadisce l’invito apparso sul sito Viaggiare Sicuri: “Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela“. A Kiev e nel resto del Paese “sono presenti circa 2.300 nostri connazionali, di cui oltre 1.600 residenti”, ha ricordato Draghi nel corso delle comunicazioni a Palazzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Lachiede aglidi lasciareil prima possibile, utilizzando tutti i mezzi disponibili, compresi i treni. Mentre una colonna di mezzi russi lunga 60 chilometri punta verso la capitale(segui la diretta), il presidente del Consiglio Marioal Senato ribadisce l’invito apparso sul sito Viaggiare Sicuri: “Ai connazionali ancora presenti nella capitalee dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela“. Ae nel resto del Paese “sono presenti circa 2.300 nostri connazionali, di cui oltre 1.600 residenti”, ha ricordatonel corso delle comunicazioni a Palazzo ...

Advertising

CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - ladyonorato : Mentre l’UE fa di tutto per alzare il livello dello scontro, Ucraina e Russia si siedono al tavolo del negoziato in… - SalvaB11 : RT @SkySport: Fonseca è tornato in Portogallo: 'Quello che ho visto è terribile' #SkySport #Fonseca #Portogallo #Russia #Ucraina #UkraineRu… - _lu_ca_ : RT @NamanTarcha: #Siria???? Vice Ministro degli Esteri #siriano alJaafari: Uno dei motivi della guerra sulla Siria è stato il suo rifiuto di… -