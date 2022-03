Guerra Russia-Ucraina, la crisi allontana il ritorno del patto di Stabilità e la stretta della Bce sui tassi: liberi tutti sulle spese per affrontare l’emergenza (Di martedì 1 marzo 2022) Più la situazione in Ucraina si fa drammatica, più il mercato dei titoli di Stato europei si tranquillizza e i rendimenti scendono. Cinismo degli investitori o, per dirla in termini più diplomatici, Realpolitik. L’arcano è presto spiegato: l’escalation militare fa prevedere che decisori politici e banche centrali si guarderanno bene dal ridurre nel prossimo futuro gli attuali sostegni alla crescita. Con la rigorosa Germania che – pur essendo sull’orlo della recessione – stanzia 100 miliardi in spese militari e l’intera Europa alle prese con le inevitabili conseguenze delle sanzioni alla Russia, il rialzo dei tassi di interesse che appariva dietro l’angolo per tenere sotto controllo l’inflazione è dato per rinviato. E il coro bipartisan che dall’Italia chiede di prolungare la sospensione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Più la situazione insi fa drammatica, più il mercato dei titoli di Stato europei si tranquillizza e i rendimenti scendono. Cinismo degli investitori o, per dirla in termini più diplomatici, Realpolitik. L’arcano è presto spiegato: l’escalation militare fa prevedere che decisori politici e banche centrali si guarderanno bene dal ridurre nel prossimo futuro gli attuali sostegni alla crescita. Con la rigorosa Germania che – pur essendo sull’orlorecessione – stanzia 100 miliardi inmilitari e l’intera Europa alle prese con le inevitabili conseguenze delle sanzioni alla, il rialzo deidi interesse che appariva dietro l’angolo per tenere sotto controllo l’inflazione è dato per rinviato. E il coro bipartisan che dall’Italia chiede di prolungare la sospensione del ...

