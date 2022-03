Guerra Russia-Ucraina, la Cina pronta a svolgere un ruolo di mediatrice. Telefonata Pechino-Kiev: “Soluzione attraverso negoziati” (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle trattative sulla Guerra in Ucraina s’inserisce pure la Cina. Pechino potrebbe candidarsi come mediatore nelle interlocuzioni che provano ad approdare al cessate il fuoco. Vanno evidentemente lette in questa direzione le dichiarazioni Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, nella Telefonata avuta su richiesta di Kiev con la controparte Dmytro Kuleba. La Cina, ha detto il ministro, “deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili”. La posizione di Pechino “è aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi. In risposta all’attuale crisi, la Cina invita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle trattative sullains’inserisce pure lapotrebbe candidarsi come mediatore nelle interlocuzioni che provano ad approdare al cessate il fuoco. Vanno evidentemente lette in questa direzione le dichiarazioni Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, nellaavuta su richiesta dicon la controparte Dmytro Kuleba. La, ha detto il ministro, “deplora lo scoppio del conflitto traed è estremamente preoccupata per i danni ai civili”. La posizione di“è aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi. In risposta all’attuale crisi, lainvita ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - nuovavita : RT @bordoni_russia: Conviene ascoltare il ministro delle finanze francesi sulla 'guerra economico finanziaria totale contro la Russia' e la… - Amalia1962 : RT @SkyTG24: Guerra in Ucraina, il Vaticano si offre come mediatore per favorire il negoziato. VIDEO -