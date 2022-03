Guerra Russia-Ucraina, interviene per la prima volta Silvio Brlusconi: si accende la speranza (Di martedì 1 marzo 2022) Al Parlamento europeo oggi è stata votata una risoluzione che condanna la Russia per l'invasione dell'Ucraina. E tra i voti favorevoli c'era anche quello di Silvio Berlusconi. Interpellato dall'Agi, l'ex presidente del Consiglio e amico di lunga data di Vladimir Putin, ha detto di essere molto preoccupato per quanto sta accadendo. Il leader di Forza Italia non ha mai parlato con il presidente russo da quando è scoppiata la Guerra, ma non ha nascosto l'amarezza per quanto sta succedendo in Ucraina.Bisogna arrivare a un cessate il fuoco per riaprire i dialoghi, ha detto ancora Berlusconi. Che si è detto a favore dei corridoi umanitari per accogliere i profughi in fuga dai bombardamenti. La risoluzione votata oggi al Parlamento europeo comporta, dopo il pacchetto di sanzioni approvato contro ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 marzo 2022) Al Parlamento europeo oggi è stata votata una risoluzione che condanna laper l'invasione dell'. E tra i voti favorevoli c'era anche quello diBerlusconi. Interpellato dall'Agi, l'ex presidente del Consiglio e amico di lunga data di Vladimir Putin, ha detto di essere molto preoccupato per quanto sta accadendo. Il leader di Forza Italia non ha mai parlato con il presidente russo da quando è scoppiata la, ma non ha nascosto l'amarezza per quanto sta succedendo in.Bisogna arrivare a un cessate il fuoco per riaprire i dialoghi, ha detto ancora Berlusconi. Che si è detto a favore dei corridoi umanitari per accogliere i profughi in fuga dai bombardamenti. La risoluzione votata oggi al Parlamento europeo comporta, dopo il pacchetto di sanzioni approvato contro ...

