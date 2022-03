Guerra Russia-Ucraina, in migliaia al presidio di solidarietà davanti al Parlamento europeo. Metsola: “L’Europa è con voi” – Video (Di martedì 1 marzo 2022) migliaia di persone si sono riunite davanti al Parlamento europeo a Bruxelles per manifestare contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Al presidio colorato di giallo e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina, sono stati urlati slogan come “Stop Putin, stop war”, e “L’Ucraina è Europa, sanzioni per la Russia”. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha parlato ai manifestanti ucraini: “L’Europa è con voi oggi, saremo con voi domani e rimarremo dalla vostra parte”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022)di persone si sono riuniteala Bruxelles per manifestare contro l’invasione dell’da parte della. Alcolorato di giallo e blu, i colori della bandiera dell’, sono stati urlati slogan come “Stop Putin, stop war”, e “L’è Europa, sanzioni per la”. La presidente del, Roberta, ha parlato ai manifestanti ucraini: “è con voi oggi, saremo con voi domani e rimarremo dalla vostra parte”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - ladyonorato : Conferma ufficiale alla mia visione: la guerra economica e sociale dichiarata oggi dall’UE alla Russia si trasforme… - 2_italie : RT @noitre32: Russia è la prima potenza nucleare. Io ci andrei molto cauta a farla incazzare, NON invierei armi ma userei tutte le vie dipl… - noraikend : RT @SusyMedri: ??Nelle ultime 24 ore, una notizia è passata sotto traccia, la Russia ha dichiarato che inviare armamenti in Ucraina è un at… -