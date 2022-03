Guerra Russia-Ucraina, il tragico annuncio pochi minuti fa del Presidente Putin (Di martedì 1 marzo 2022) Ucraina, le news di oggi sulla Guerra. "Putin parla di target militari ma uccide bambini", così il Presidente ucraino Zelensky al Parlamento Europeo dopo il primo giorno di negoziati e i pesanti bombardamenti su Kharkiv, dove è stata distrutta la sede del Governo. Previsto nuovo round di trattative, ma Putin prepara assedio a Kiev: colonna di mezzi militari russi lunga 60 chilometri diretta nella capitale. Kherson circondata dalle truppe russe. La BieloRussia scende apertamente in Guerra contro l’Ucraina. Il governo italiano dichiara lo stato di emergenza e dà il via libera al decreto sull’invio di mezzi e aiuti militari a Kiev, spostata l'ambasciata da Kiev a Leopoli. Draghi: "In Italia al momento non vi sono segnali di una interruzione ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 marzo 2022), le news di oggi sulla. "parla di target militari ma uccide bambini", così ilucraino Zelensky al Parlamento Europeo dopo il primo giorno di negoziati e i pesanti bombardamenti su Kharkiv, dove è stata distrutta la sede del Governo. Previsto nuovo round di trattative, maprepara assedio a Kiev: colonna di mezzi militari russi lunga 60 chilometri diretta nella capitale. Kherson circondata dalle truppe russe. La Bieloscende apertamente incontro l’. Il governo italiano dichiara lo stato di emergenza e dà il via libera al decreto sull’invio di mezzi e aiuti militari a Kiev, spostata l'ambasciata da Kiev a Leopoli. Draghi: "In Italia al momento non vi sono segnali di una interruzione ...

