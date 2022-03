Guerra Russia-Ucraina, il sesto giorno dopo i negoziati (Di martedì 1 marzo 2022) si apre con i bombardamenti e il possibile assedio di Kiev Il sesto giorno di Guerra si è aperto sotto e bombe e sotto la minaccia sempre più concreta dell’invasione russa di Kiev. Immagini satellitari mostrano una colonna di mezzi russi lunga 60 km sarebbe alle porte della capitale Ucraina. La colonna è formata da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici. Bombardamenti e raid si sono registrati in molte città dell’Ucraina, mentre la popolazione si è chiusa nei rifugi o sta scappando dal paese. Secondo le stime, sono 406 le vittime civili segnalate in Ucraina, ma il bilancio, che comprende anche i bambini, è destinato a salire. Leggi anche: TRATTATIVA Russia-Ucraina, TERMINATO L’INCONTRO. PUTIN DETTA LE CONDIZIONI Il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) si apre con i bombardamenti e il possibile assedio di Kiev Ildisi è aperto sotto e bombe e sotto la minaccia sempre più concreta dell’invasione russa di Kiev. Immagini satellitari mostrano una colonna di mezzi russi lunga 60 km sarebbe alle porte della capitale. La colonna è formata da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici. Bombardamenti e raid si sono registrati in molte città dell’, mentre la popolazione si è chiusa nei rifugi o sta scappando dal paese. Secondo le stime, sono 406 le vittime civili segnalate in, ma il bilancio, che comprende anche i bambini, è destinato a salire. Leggi anche: TRATTATIVA, TERMINATO L’INCONTRO. PUTIN DETTA LE CONDIZIONI Il ...

