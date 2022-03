Guerra Russia-Ucraina, il presidente della commissione Esteri del Senato (M5s) vota contro la risoluzione bipartisan: è polemica (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente della commissione Esteri ha votato contro la risoluzione presentata dalla maggioranza di governo e pure da Fratelli d’Italia sulla Guerra in Ucraina. È polemica su Vito Petrocelli, Senatore del M5s, uno dei 13 Senatori che ha votato contro il documento che porta la firma di tutti capigruppo di maggioranza e anche di quello del partito di Giorgia Meloni. La risoluzione impegna il governo italiano a inviare armi all’Ucraina per consentire al paese “di esercitare il diritto alla legittima difesa“: è passata con 244 voti a favore e 3 astenuti. Tra gli assenti undici Senatori del M5S, alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Ilhatolapresentata dalla maggioranza di governo e pure da Fratelli d’Italia sullain. Èsu Vito Petrocelli,re del M5s, uno dei 13ri che hatoil documento che porta la firma di tutti capigruppo di maggioranza e anche di quello del partito di Giorgia Meloni. Laimpegna il governo italiano a inviare armi all’per consentire al paese “di esercitare il diritto alla legittima difesa“: è passata con 244 voti a favore e 3 astenuti. Tra gli assenti undiciri del M5S, alcuni ...

