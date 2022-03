Guerra Russia-Ucraina, il Pentagono chiede il telefono rosso con Mosca: “Evitiamo errori di calcolo per il transito negli spazi aerei” (Di martedì 1 marzo 2022) Una linea di comunicazione speciale tra America e Russia per la Guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito da Politico, citando alti funzionari del dipartimento della Difesa, l’avrebbe proposta il Pentagono alla controparte russa. “Ora che lo spazio aereo ucraino è in discussione e viene contestato e passa proprio accanto a quello della Nato, abbiamo comunicato ai russi che riteniamo sia necessario un canale a livello operativo, così possiamo evitare errori di calcolo“, ha detto l’alto funzionario del Pentagono aggiungendo che non è ancora arrivata. Tuttavia secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha detto che è stata inoltrata “al ministero della Difesa la richiesta di un canale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Una linea di comunicazione speciale tra America eper lain. Secondo quanto riferito da Politico, citando alti funzionari del dipartimento della Difesa, l’avrebbe proposta ilalla controparte russa. “Ora che loo aereo ucraino è in discussione e viene contestato e passa proprio accanto a quello della Nato, abbiamo comunicato ai russi che riteniamo sia necessario un canale a livello operativo, così possiamo evitaredi“, ha detto l’alto funzionario delaggiungendo che non è ancora arrivata. Tuttavia secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha detto che è stata inoltrata “al ministero della Difesa la richiesta di un canale di ...

