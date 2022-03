Guerra Russia-Ucraina, il bitcoin fa +13% negli ultimi due giorni: il ruolo delle valute digitali nel conflitto (Di martedì 1 marzo 2022) Nella serata di ieri la Casa Bianca ha chiesto alle piattaforme di scambi di criptovalute di aiutare ad assicurare che individui e aziende russe non usino le valute digitali per aggirare le sanzioni. La risposta del mondo delle monete digitali è stata piuttosto tiepida. La gran parte degli operatori ha affermato che rispetterà le regole ma che non ha intenzione di bloccare i conti (wallet) di utenti russi solo a causa del loro paese di residenza. Questo, spiegano, sarebbe in contrasto con i principi fondativi delle criptovalute ispirati a un ideale di libertà universale. Binance, la piattaforma che ha registrato i più alti volumi di scambi rubli – bitcoin ha affermato che avrebbe bloccato gli account russi presi di mira dalle sanzioni, ma che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Nella serata di ieri la Casa Bianca ha chiesto alle piattaforme di scambi di criptodi aiutare ad assicurare che individui e aziende russe non usino leper aggirare le sanzioni. La risposta del mondomoneteè stata piuttosto tiepida. La gran parte degli operatori ha affermato che rispetterà le regole ma che non ha intenzione di bloccare i conti (wallet) di utenti russi solo a causa del loro paese di residenza. Questo, spiegano, sarebbe in contrasto con i principi fondativicriptoispirati a un ideale di libertà universale. Binance, la piattaforma che ha registrato i più alti volumi di scambi rubli –ha affermato che avrebbe bloccato gli account russi presi di mira dalle sanzioni, ma che non ...

