Guerra Russia-Ucraina, Draghi: “Sul gas valutiamo ogni evenienza”. Studio: “L’Ue è in grado di fare a meno delle forniture russe” (Di martedì 1 marzo 2022) “L’Italia importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla Russia. Nel breve termine, anche una completa interruzione dei flussi di gas dalla Russia a partire dalla prossima settimana non dovrebbe comportare problemi. L’Italia ha ancora 2,5 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi e l’arrivo di temperature più miti dovrebbe comportare una significativa riduzione dei consumi da parte delle famiglie. La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda attraverso i volumi in stoccaggio e altra capacità di importazione”, sono le parole pronunciate questa mattina dal presidente del Consiglio Maro Draghi in Senato. Il capo del governo ha aggiunto che “Ci sono decisioni che abbiamo preso per combattere cambiamento climatico, la transizione ecologica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “L’Italia importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla. Nel breve termine, anche una completa interruzione dei flussi di gas dallaa partire dalla prossima settimana non dovrebbe comportare problemi. L’Italia ha ancora 2,5 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi e l’arrivo di temperature più miti dovrebbe comportare una significativa riduzione dei consumi da partefamiglie. La nostra previsione è che saremo indi assorbire eventuali picchi di domanda attraverso i volumi in stoccaggio e altra capacità di importazione”, sono le parole pronunciate questa mattina dal presidente del Consiglio Maroin Senato. Il capo del governo ha aggiunto che “Ci sono decisioni che abbiamo preso per combattere cambiamento climatico, la transizione ecologica ...

