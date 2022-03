Guerra Russia-Ucraina, Bonino: “Con sanzioni pronti a periodo lungo di sacrifici. Intervento militare internazionale? Impossibile” (Di martedì 1 marzo 2022) Poche speranze sulla riuscita del dialogo avvitato ieri tra Ucraina e Russia. Dunque in campo ci sono le dure sanzioni contro la Russia per giungere al ritiro delle truppe dal territorio ucraino. “La strada delle sanzioni morderanno un bel po’ – afferma la senatrice Emma Bonino – ma morderanno anche di riflesso noi e l’Italia. Bisogna prepararsi ad un percorso, abbastanza lungo, ed essere pronti a fare qualche sacrificio e a non cominciare tra poche settimane a dire no, si, forse. Tenuto contro che i nostri interlocutori sono gli ucraini che sono bombardati”. Molti Paesi stanno inviando all’Ucraina armamenti e per la prima volta lo farà anche la Commissione Europea. Ma è immaginabile un Intervento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Poche speranze sulla riuscita del dialogo avvitato ieri tra. Dunque in campo ci sono le durecontro laper giungere al ritiro delle truppe dal territorio ucraino. “La strada dellemorderanno un bel po’ – afferma la senatrice Emma– ma morderanno anche di riflesso noi e l’Italia. Bisogna prepararsi ad un percorso, abbastanza, ed esserea fare qualcheo e a non cominciare tra poche settimane a dire no, si, forse. Tenuto contro che i nostri interlocutori sono gli ucraini che sono bombardati”. Molti Paesi stanno inviando all’armamenti e per la prima volta lo farà anche la Commissione Europea. Ma è immaginabile un...

