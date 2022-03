Guerra Russia-Ucraina, al Parlamento europeo interviene il presidente Zelensky: la diretta (Di martedì 1 marzo 2022) La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola aprirà il dibattito alle 12.30 della seduta plenaria. Il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente della Rada Ucraina Ruslan Stefanchuk interverranno da remoto (se la situazione lo permetterà). I deputati ascolteranno poi gli interventi del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell, prima di dare la propria valutazione degli attacchi russi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Ladel, Roberta Metsola aprirà il dibattito alle 12.30 della seduta plenaria. IlVolodymyre ildella RadaRuslan Stefanchuk interverranno da remoto (se la situazione lo permetterà). I deputati ascolteranno poi gli interventi deldel Consiglio, Charles Michel, delladella Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell, prima di dare la propria valutazione degli attacchi russi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

