Guerra Russia e gas, Draghi: "Italia non può dipendere da un solo paese" (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - "Nel breve termine, anche una completa interruzione completa dei flussi di gas dalla Russia a partire dalla prossima settimana non dovrebbe di per sé comportare seri problemi" ma "non possiamo essere così dipendenti dalle decisioni di un solo paese, ne va anche della nostra libertà, non solo della nostra prosperità". E' un passaggio dell'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Senato sulla Guerra Ucraina-Russia. Il premier si sofferma tra l'altro sulle conseguenze relative alla fornitura di gas proveniente dalla Russia. "Il governo è al lavoro per mitigare l'impatto di eventuali problemi sulle forniture energetiche: al momento non ci sono segnali di un'interruzione delle forniture di gas, tuttavia è importante valutare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - "Nel breve termine, anche una completa interruzione completa dei flussi di gas dallaa partire dalla prossima settimana non dovrebbe di per sé comportare seri problemi" ma "non possiamo essere così dipendenti dalle decisioni di un, ne va anche della nostra libertà, nondella nostra prosperità". E' un passaggio dell'intervento del presidente del Consiglio, Mario, al Senato sullaUcraina-. Il premier si sofferma tra l'altro sulle conseguenze relative alla fornitura di gas proveniente dalla. "Il governo è al lavoro per mitigare l'impatto di eventuali problemi sulle forniture energetiche: al momento non ci sono segnali di un'interruzione delle forniture di gas, tuttavia è importante valutare ...

