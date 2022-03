Guerra in Ucraina, ultime notizie: la posizione della Nato (Di martedì 1 marzo 2022) Guerra in Ucraina che prosegue con le città che finiscono sotto assedio. Uno scenario che preoccupa. Le rassicurazioni russe sulla ferma volontà di colpire solo obiettivi militari, rischiano di essere messe in discussione dagli avvenuti attacchi ai palazzi governativi che sono nei centri città. Un po' come accaduto a Kharkiv, dove un missile ha colpito un edificio che ospitava gli uffici del governo regionale (qui il video). Sullo sfondo la preoccupazione del resto del mondo. Per le sorti del popolo ucraino, per le perdite umane che il conflitto sta generando e anche per la possibilità che le tensioni internazionali possano sfociare in un'estensione delle ostilità. Guerra in Ucraina: la Nato vuole restare fuori Non lo vuole la Nato che, ancora una volta, ha messo in evidenza quella ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 1 marzo 2022)inche prosegue con le città che finiscono sotto assedio. Uno scenario che preoccupa. Le rassicurazioni russe sulla ferma volontà di colpire solo obiettivi militari, rischiano di essere messe in discussione dagli avvenuti attacchi ai palazzi governativi che sono nei centri città. Un po' come accaduto a Kharkiv, dove un missile ha colpito un edificio che ospitava gli uffici del governo regionale (qui il video). Sullo sfondo la preoccupazione del resto del mondo. Per le sorti del popolo ucraino, per le perdite umane che il conflitto sta generando e anche per la possibilità che le tensioni internazionali possano sfociare in un'estensione delle ostilità.in: lavuole restare fuori Non lo vuole lache, ancora una volta, ha messo in evidenza quella ...

