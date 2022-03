Guerra in Ucraina, Turi (Uil): modello inclusivo della scuola italiana può essere strumento per l’accoglienza (Di martedì 1 marzo 2022) "La Guerra arriva, con i suoi effetti drammatici, anche nel nostro Paese che – come annunciato questa mattina dal premier Draghi - dovrà essere in prima linea per la difesa dei valori costituzionali di libertà e di democrazia. Lo stato di emergenza decretato dal Governo - in un contesto che riporta alla luce i fantasmi di un passato che non ci saremmo mai aspettati di rivivere - è stato fissato al 31 dicembre. Una scelta indispensabile – osserva il segretario generale della Uil scuola, Pino Turi - anche per l’accoglienza e l’integrazione che dovrà essere fatta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) "Laarriva, con i suoi effetti drammatici, anche nel nostro Paese che – come annunciato questa mattina dal premier Draghi - dovràin prima linea per la difesa dei valori costituzionali di libertà e di democrazia. Lo stato di emergenza decretato dal Governo - in un contesto che riporta alla luce i fantasmi di un passato che non ci saremmo mai aspettati di rivivere - è stato fissato al 31 dicembre. Una scelta indispensabile – osserva il segretario generaleUil, Pino- anche pere l’integrazione che dovràfatta". L'articolo .

