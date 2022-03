Guerra in Ucraina, nuovo appello della Farnesina agli italiani che si trovano ancora a Kiev. “Lasciate il Paese, anche in treno”. Draghi: “Raccomandiamo la massima cautela” (Di martedì 1 marzo 2022) “Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela”. È quanto scrive la Farnesina in un aggiornamento sulla Guerra in Ucraina sul sito Viaggiare Sicuri. Guerra in Ucraina, Draghi: “La situazione potrebbe cambiare in conseguenza dell’andamento delle operazioni militari” “Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni – ha detto anche il premier Mario Draghi in un passaggio delle comunicazioni rese all’Aula del Senato sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022) “Ai connazionalipresenti nella capitalee dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la”. È quanto scrive lain un aggiornamento sullainsul sito Viaggiare Sicuri.in: “La situazione potrebbe cambiare in conseguenza dell’andamento delle operazioni militari” “Ai connazionalipresenti nella capitalee dintorni – ha dettoil premier Marioin un passaggio delle comunicazioni rese all’Aula del Senato sulla ...

