Guerra in Ucraina, l’ambasciatore Zazo porta in salvo 14 minori e 6 neonati. In corso lo spostamento del personale della sede diplomatica italiana da Kiev a Leopoli (Di martedì 1 marzo 2022) l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo (nella foto), è riuscito a portare in salvo circa 20 minori, tra questi 6 neonati, che aveva accolto in ambasciata dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina perché privi di un posto sicuro dove stare. I bambini, secondo quanto riferisce l’Ansa, sono stati messi in salvo durante lo spostamento, in corso da questa mattina, della sed della Ambasciata d’Italia dalla Capitale Ucraina a Leopoli. Guerra in Ucraina, in corso lo spostamento della sede ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022)italiano a, Pier Francesco(nella foto), è riuscito are incirca 20, tra questi 6, che aveva accolto in ambasciata dopo lo scoppioinperché privi di un posto sicuro dove stare. I bambini, secondo quanto riferisce l’Ansa, sono stati messi indurante lo, inda questa mattina,sedAmbasciata d’Italia dalla Capitalein, inlo...

