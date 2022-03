Guerra in Ucraina, l'ambasciatore italiano Zazo ha messo in salvo 20 bambini dalle bombe russe (Di martedì 1 marzo 2022) L' ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo , ha portato in salvo almeno 20 minori, di cui sei neonati, nel trasferimento dell'ambasciata italiana da Kiev a Leopoli, che è ancora in corso. Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) L'in, Pier Francesco, ha portato inalmeno 20 minori, di cui sei neonati, nel trasferimento dell'ambasciata italiana da Kiev a Leopoli, che è ancora in corso.

