Guerra in Ucraina. La Russia fuori dalle competizioni sportive. Una grande ingiustizia per gli atleti incolpevoli e puniti (Di martedì 1 marzo 2022) Il mondo dello sport si mobilita contro la Guerra in Ucraina. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di metter al bando la Russia dalle prossime competizioni sportive. Ed il mondo del calcio ha subito applicato i primi provvedimenti. Mano pesante del CIO e conseguenze durissime per gli atleti russi (leggi di più) In conseguenza del provvedimento del Comitato Olimpico Internazionale e delle decisioni di FIFA e UEFA la Russia è stata estromessa dai play off del Campionato del Mondo di Calcio 2022 che avrebbe dovuto disputare contro la Polonia ed in caso di vittoria contro la vincente tra Repubblica Ceca-Svezia. Nelle prossime ore si valuterà il destino del mini-girone privato della Russia: le squadre in lizza potrebbero ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Il mondo dello sport si mobilita contro lain. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di metter al bando laprossime. Ed il mondo del calcio ha subito applicato i primi provvedimenti. Mano pesante del CIO e conseguenze durissime per glirussi (leggi di più) In conseguenza del provvedimento del Comitato Olimpico Internazionale e delle decisioni di FIFA e UEFA laè stata estromessa dai play off del Campionato del Mondo di Calcio 2022 che avrebbe dovuto disputare contro la Polonia ed in caso di vittoria contro la vincente tra Repubblica Ceca-Svezia. Nelle prossime ore si valuterà il destino del mini-girone privato della: le squadre in lizza potrebbero ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - tomasomontanari : 'Non ci sono giustificazioni razionali a questa guerra: è chiaro che l’Ucraina non è una minaccia per la sicurezza… - ruotegrasse : RT @intuslegens: #VonderLeyen annuncia che armerà Kiev. In Ucraina c'era pace fino al 2014. Poi gli USA finanziano il colpo di mano di #Zel… -