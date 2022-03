Guerra in Ucraina, il prezzo della farina di grano tenero è salito del 10% in tre giorni (Di martedì 1 marzo 2022) I panificatori di Cna Firenze: "Dovremmo rialzare i prezzi, ma pagare 2 euro un filone di pane da mezzo chilo è improponibile". Rischio sospensione attività per i fornitori della grande ... Leggi su lanazione (Di martedì 1 marzo 2022) I panificatori di Cna Firenze: "Dovremmo rialzare i prezzi, ma pagare 2 euro un filone di pane da mezzo chilo è improponibile". Rischio sospensione attività per i fornitorigrande ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - Giobegood : RT @costa_costa1967: Qualcuno mi spiega perché la neutralità dell’Ucraina e la Crimea riconosciuta alla Russia sono due condizioni inaccett… - DmitryEvic : Come i nazisti bruciavano i libri e cancellavano storia e cultura dei paesi nemici. -