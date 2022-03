Guerra in Ucraina, il gas azero torna alla ribalta ma la Russia avrà ancora voce in capitolo (Di martedì 1 marzo 2022) Il gas azero è tornato alla ribalta nello scacchiere della politica. In questi giorni bui si è rilanciata la necessità per l’Italia di approvvigionamenti plurimi e di allentamento della dipendenza energetica da Stati instabili o posizionati su fronti opposti negli schieramenti internazionali. Il gasdotto che partendo da Baku entra in suolo italiano lungo la costa di Melendugno, in Salento, è nuovamente al centro del dibattito. Sembrava una polemica archiviata: talvolta anche le discussioni su temi importanti seguono una “moda”, titoloni per mesi e poi d’un tratto si è fuori dalle scene e dalle agende politiche. I progetti di raddoppio del gas azero sono passati sotto traccia: si vorrebbero rafforzare i previsti 8 miliardi di metri cubi di gas trasportato, ma all’orizzonte non si intravedono soluzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il gastonello scacchiere della politica. In questi giorni bui si è rilanciata la necessità per l’Italia di approvvigionamenti plurimi e di allentamento della dipendenza energetica da Stati instabili o posizionati su fronti opposti negli schieramenti internazionali. Il gasdotto che partendo da Baku entra in suolo italiano lungo la costa di Melendugno, in Salento, è nuovamente al centro del dibattito. Sembrava una polemica archiviata: talvolta anche le discussioni su temi importanti seguono una “moda”, titoloni per mesi e poi d’un tratto si è fuori dalle scene e dalle agende politiche. I progetti di raddoppio del gassono passati sotto traccia: si vorrebbero rafforzare i previsti 8 miliardi di metri cubi di gas trasportato, ma all’orizzonte non si intravedono soluzioni ...

