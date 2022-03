Guerra in Ucraina, generale Tricarico a La7: “Non c’è stimolo forte a fare negoziati come Cristo comanda. Putin ha bisogno di uno psichiatra” (Di martedì 1 marzo 2022) “Io credo che per Putin ci sarebbe bisogno di uno psichiatra, perché tutto è nella mente di quest’uomo che sembra aver perduto l’equilibrio. Manca l’osservanza di un’ortodossia nella conduzione delle operazioni militari, che stanno avvenendo in aderenza di un protocollo che non esiste. Tra le anomalie, c’è il continuare a combattere mentre si sta negoziando“. Così, a “L’aria che tira” (La7), il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa e già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, si pronuncia sull’operazione militare in Ucraina da parte di Vladimir Putin. Tricarico include nella sua critica anche il presidente degli Usa e l’Onu: “L’altra anomalia è quella dei negoziati. Abbiamo sentito Biden dire: ‘O le sanzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Io credo che perci sarebbedi uno, perché tutto è nella mente di quest’uomo che sembra aver perduto l’equilibrio. Manca l’osservanza di un’ortodossia nella conduzione delle operazioni militari, che stanno avvenendo in aderenza di un protocollo che non esiste. Tra le anomalie, c’è il continuare a combattere mentre si sta negoziando“. Così, a “L’aria che tira” (La7), ilLeonardo, presidente della Fondazione Icsa e già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, si pronuncia sull’operazione militare inda parte di Vladimirinclude nella sua critica anche il presidente degli Usa e l’Onu: “L’altra anomalia è quella dei. Abbiamo sentito Biden dire: ‘O le sanzioni ...

