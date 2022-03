Guerra in Ucraina, cosa sono le armi termobariche e perché la Russia le ha portate a Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) La voce ha cominciato a circolare ieri: la Russia avrebbe usato armi termobariche sul campo in Ucraina. A dirlo ai giornalisti è stata Oksana Markarova, ambasciatrice Ucraina negli Stati Uniti: «Hanno usato la bomba a vuoto oggi…», ha sostenuto. Una bomba a vuoto, o arma termobarica, aspira ossigeno dall’aria circostante per generare un’esplosione ad alta temperatura, producendo tipicamente un’onda d’urto di durata significativamente maggiore rispetto a quella di un esplosivo convenzionale ed è in grado di vaporizzare i corpi umani. Quando scoppiano in un luogo chiuso, le armi termobariche creano una fortissima onda di pressione che all’istante dilania gli organi interni di tutti i presenti. Cos’è la bomba a vuoto Attualmente non c’è nessuna evidenza che Mosca ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) La voce ha cominciato a circolare ieri: laavrebbe usatosul campo in. A dirlo ai giornalisti è stata Oksana Markarova, ambasciatricenegli Stati Uniti: «Hanno usato la bomba a vuoto oggi…», ha sostenuto. Una bomba a vuoto, o arma termobarica, aspira ossigeno dall’aria circostante per generare un’esplosione ad alta temperatura, producendo tipicamente un’onda d’urto di durata significativamente maggiore rispetto a quella di un esplosivo convenzionale ed è in grado di vaporizzare i corpi umani. Quando scoppiano in un luogo chiuso, lecreano una fortissima onda di pressione che all’istante dilania gli organi interni di tutti i presenti. Cos’è la bomba a vuoto Attualmente non c’è nessuna evidenza che Mosca ...

