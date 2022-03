Guerra in Ucraina, che succede all’Italia se la Russia taglia il gas (Di martedì 1 marzo 2022) L’Italia si prepara alle conseguenze economiche e sociali della Guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina e delle possibili ritorsioni di Mosca dopo le sanzioni italiane ed europee. Soprattutto sul fronte della dipendenza dal gas russo, che oggi costituisce il 40% dell’approvvigionamento italiano (ed europeo) di gas naturale. Della questione ha parlato il premier Mario Draghi oggi 1 marzo in Senato. “Al momento non ci sono segnali di un’interruzione delle forniture di gas” dalla Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina e le sanzioni europee, ha detto Draghi. “Tuttavia è importante valutare ogni evenienza, visto il rischio di ritorsioni e di un possibile ulteriore inasprimento delle sanzioni“. “L’Italia – ha ricordato il premier – importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 marzo 2022) L’Italia si prepara alle conseguenze economiche e sociali dellache laha scatenato ine delle possibili ritorsioni di Mosca dopo le sanzioni italiane ed europee. Soprattutto sul fronte della dipendenza dal gas russo, che oggi costituisce il 40% dell’approvvigionamento italiano (ed europeo) di gas naturale. Della questione ha parlato il premier Mario Draghi oggi 1 marzo in Senato. “Al momento non ci sono segnali di un’interruzione delle forniture di gas” dalla, dopo l’invasione dell’e le sanzioni europee, ha detto Draghi. “Tuttavia è importante valutare ogni evenienza, visto il rischio di ritorsioni e di un possibile ulteriore inasprimento delle sanzioni“. “L’Italia – ha ricordato il premier – importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - mila_lavi : RT @gioanah: @marcell16895275 @tura60 Neanche con la guerra alle porte nell'ex Jugoslavia nessuno dei politici di allora si sognò di dichia… - gazzettaparma : Guerra in Ucraina: si può donare con un bonifico alla Croce Rossa - Video -