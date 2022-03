Guerra in Ucraina, bombardata la sede del governo regionale a Kharkiv: l'obiettivo era uccidere il governatore e la squadra che difende la città (Di martedì 1 marzo 2022) Il comando operativo ucraino conferma l'attacco di questa mattina da parte delle forze russe con un missile lanciato contro la sede del governo regionale a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina. Lo riferisce la Bbc aggiungendo che secondo Kiev l'obiettivo era uccidere il governatore di Kharkiv e la squadra che con lui guida la difesa della città. L'imponente edificio amministrativo di epoca sovietica sulla piazza centrale di Kharkiv sembra rimanere in gran parte integro. Nei filmati si vedono diverse auto parcheggiate colpite e vetri infranti. <a href="https://https://www.lastampa.it/esteri/2022/02/28/news/Guerra in Ucraina human ... Leggi su lastampa (Di martedì 1 marzo 2022) Il comando operativo ucraino conferma l'attacco di questa mattina da parte delle forze russe con un missile lanciato contro ladel, secondadell'. Lo riferisce la Bbc aggiungendo che secondo Kiev l'eraildie lache con lui guida la difesa della. L'imponente edificio amministrativo di epoca sovietica sulla piazza centrale disembra rimanere in gran parte integro. Nei filmati si vedono diverse auto parcheggiate colpite e vetri infranti.

