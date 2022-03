Guerra in Ucraina: anche gli animali sono in cerca di salvezza (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre le associazioni si stanno muovendo per mandare cibo, medicine e denaro, l'Italia segue le indicazioni dell'UE e accoglie gli ucraini in arrivo con i loro animali anche senza documenti. La direttrice del canile comunale di Kiev chiede aiuto sui social: «Abbiamo 500 animali. Aiutateci». E per ora gli orsi bruni del rifugio di Four Paws sono in salvo Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre le associazioni si stanno muovendo per mandare cibo, medicine e denaro, l'Italia segue le indicazioni dell'UE e accoglie gli ucraini in arrivo con i lorosenza documenti. La direttrice del canile comunale di Kiev chiede aiuto sui social: «Abbiamo 500. Aiutateci». E per ora gli orsi bruni del rifugio di Four Pawsin salvo

