Guerra in Ucraina, Amendola (Affari europei): “Non avrei mai voluto che accadesse con le bombe, ma la storia europea cambia adesso” (Di martedì 1 marzo 2022) “Mi spiace dirlo e non avrei voluto che succedesse con bombe, invasioni e aggressioni militari, ma la storia europea cambia adesso e come Europa e Italia dobbiamo essere all’altezza. Per questo motivo, dal mio piccolo, ringrazio tutte le forze politiche che oggi voteranno per la mozione per aiutare l’Ucraina“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, che ribadisce la perfetta sintonia della posizione italiana con quella della commissione Ue sull’ingresso dell’Ucraina in Europa. Amendola puntualizza: “Ora la priorità è difendere l’Ucraina dall’invasione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Mi spiace dirlo e nonche succedesse con, invasioni e aggressioni militari, ma lae come Europa e Italia dobbiamo essere all’altezza. Per questo motivo, dal mio piccolo, ringrazio tutte le forze politiche che oggi voteranno per la mozione per aiutare l’“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal sottosegretario agli, Enzo, che ribadisce la perfetta sintonia della posizione italiana con quella della commissione Ue sull’ingresso dell’in Europa.puntualizza: “Ora la priorità è difendere l’dall’invasione e ...

