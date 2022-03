Green pass falsi venduti online a 300 euro anche in Campania: 25 indagati in tutta Italia (Di martedì 1 marzo 2022) Trecento euro in cambio di un Green pass falso. Questa la tariffa applicata da un’organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete delle finta certificazione verde in grado di superare i controlli di verifica. Il maxi blitz della Polizia è scattato in tutta Italia: scoperti falsi Green pass a Salerno e in altre 14 province Italiane L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Trecentoin cambio di unfalso. Questa la tariffa applicata da un’organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete delle finta certificazione verde in grado di superare i controlli di verifica. Il maxi blitz della Polizia è scattato in: scopertia Salerno e in altre 14 provincene L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

gparagone : Adoro quei campioni della democrazia, del “Noi siamo dalla parte giusta della Storia”, e che fino a qualche giorno… - borghi_claudio : Poverino, questo è un ragazzino e quindi è inutile dargli addosso. La sciocchezza che ha scritto però è molto molto… - borghi_claudio : @AntonioBtree Sul green pass c'erano idee differenti. (Sottolineo il c'ERANO). Non credo esista uno solo nella Lega… - ElGuappo6 : RT @borghi_claudio: Molto opportuna la specifica di Draghi in Senato. Come vi avevo detto ieri sera lo stato di emergenza umanitario serve… - Carmen222485937 : @gparagone Borghi sostiene che al 31/3 verrà tolto il green pass Io non credo proprio -