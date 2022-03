Green Pass falsi venduti a 300 euro: blitz della Polizia. Tra gli indagati anche minorenni (Di martedì 1 marzo 2022) Maxi blitz della Polizia nei confronti di una presunta organizzazione criminale che sarebbe stata specializzata nel commercio online di Green Pass falsi. La procura di Termini Imerese ha disposto un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 1 marzo 2022) Maxinei confronti di una presunta organizzazione criminale che sarebbe stata specializzata nel commercio online di. La procura di Termini Imerese ha disposto un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borghi_claudio : Molto opportuna la specifica di Draghi in Senato. Come vi avevo detto ieri sera lo stato di emergenza umanitario se… - gparagone : Adoro quei campioni della democrazia, del “Noi siamo dalla parte giusta della Storia”, e che fino a qualche giorno… - borghi_claudio : Poverino, questo è un ragazzino e quindi è inutile dargli addosso. La sciocchezza che ha scritto però è molto molto… - Gilbettinelli : RT @AuroraLittleSun: Borse di studio e alloggi, l'Italia stanzia 500mila euro per studenti, ricercatori e docenti ucraini… Ci sono italiani… - marisavillani : RT @puccioio: @fabiodimario2 @Mathison1211 Draghetto ???????? dov'è la libertà in questo paese .. siamo ancora con il Green pass e i 50 non po… -