Green pass falsi a 300 euro | tra i 25 indagati anche minori

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Occorrevano circa 300per un falsoacquistato in rete, con possibilità di “sconti famiglia” per coloro che acquistavano più certificati. E’ uno dei particolari che emerge dalle indagini della polizia di Termini Imerese che hanno portato questa mattina a un maxi blitz in tutta Italia contro un’organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di false certificazioni in grado di superare i normali controlli di verifica. Sono 25 al momento gliin possesso della falsa certificazione. Alcuni di loro sono statiindividuati sul posto di lavoro, tra cui due gestori di un panificio, un ristoratore, un dipendente comunale, un appartenente alle forze dell’ordine. Tra glia cui i ...

gparagone : Adoro quei campioni della democrazia, del “Noi siamo dalla parte giusta della Storia”, e che fino a qualche giorno… - borghi_claudio : Poverino, questo è un ragazzino e quindi è inutile dargli addosso. La sciocchezza che ha scritto però è molto molto… - borghi_claudio : @AntonioBtree Sul green pass c'erano idee differenti. (Sottolineo il c'ERANO). Non credo esista uno solo nella Lega… - giulianol : RT @GavinoSanna1967: Se Covid dovesse sparire ma il Governo dicesse 'Green Pass rimane lo stesso perché è un utile sistema di tracciamento,… - Gianluc80395643 : RT @nausica_77: Così saró scambiata per una sostenitrice del PD e addio green pass. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Orizzonte Scuola

Innanzitutto, è possibile farlo tramite l'App IO , la stessa app con cui si può usare il, la quale vi permetterà di accedere ai servizi per il pagamento del bollo auto tramite SPID, CIE o ...Mentre in Italia continua la discriminazione nei confronti degli over 50 ai quali senza superè impedito di lavorare, ci apprestiamo ad accogliere profughi in fuga dalla guerra in Ucraina la maggior parte dei quali non è vaccinato. In Ucraina solo il 35% dei cittadini ha infatti ...Maxi blitz con perquisizioni in tutta Italia disposte dalla procura della Repubblica di Termini Imerese e condotto dagli investigatori dalla Sezione di Polizia giudiziaria della polizia di Stato ...commenta La polizia ha effettuato un maxi blitz con perquisizioni in tutta Italia disposte dalla procura di Termini Imerese contro un'organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di Gr ...