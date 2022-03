Grease, vi ricordate la famosa scena del film? Quel dettaglio piccante sui pantaloni di Sandy: ora butterete l’occhio (Di martedì 1 marzo 2022) Questa sera 1 marzo 2022, torna su Italia 1 il musical che ha fatto innamorare milioni di persone. Stiamo parlando di Grease, il film del 1978 che ha consacrato alla fama John Travolta ed Olivia Newton-John. Una pellicola divenuta un cult, che ha affascinato intere generazioni che ancora oggi non perdono occasione di rivedere il capolavoro e scatenarsi con le canzoni del film. Come ogni progetto, non mancano le curiosità legate alla pellicola, una in particolare riguarda i pantaloni di Sandy. Grease, qual è il segreto dei pantaloni di Sandy Una delle scene più belle di Grease è il grande finale dove Sandy e Danny si ritrovano dopo tante peripezie. A quanto pare le riprese dell’ultima parte non sono state ... Leggi su funweek (Di martedì 1 marzo 2022) Questa sera 1 marzo 2022, torna su Italia 1 il musical che ha fatto innamorare milioni di persone. Stiamo parlando di, ildel 1978 che ha consacrato alla fama John Travolta ed Olivia Newton-John. Una pellicola divenuta un cult, che ha affascinato intere generazioni che ancora oggi non perdono occasione di rivedere il capolavoro e scatenarsi con le canzoni del. Come ogni progetto, non mancano le curiosità legate alla pellicola, una in particolare riguarda idi, qual è il segreto deidiUna delle scene più belle diè il grande finale dovee Danny si ritrovano dopo tante peripezie. A quanto pare le riprese dell’ultima parte non sono state ...

Advertising

moody_fuu : RT @tripps42: oddio stasera si fa grease vi ricordate i bei tempi della polemica sul sessismo in grease, non ce la faccio troppi ricordi - tripps42 : oddio stasera si fa grease vi ricordate i bei tempi della polemica sul sessismo in grease, non ce la faccio troppi ricordi -