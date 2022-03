Grease – Brillantina | a cosa è ispirato e curiosità sul film con John Travolta e Olivia Newton-John su Italia1

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grease Brillantina

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 1 Marzo 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Chiamami col tuo nome,, Robin Hood - L'origine della leggenda, La Ragazza dei Tulipani, Inception, My Old Lady, Il Vento del perdono, Nella Valle della Violenza, Scuola di polizia 2: prima missione, In ...Ci sarà il lieto fine? John Travolta e Olivia Newton - John in una scena di(1978). La scommessa su John Travolta e Olivia Newton - John Olivia Newton - John e John Travolta non ...Scopri le curiosità, il cast e la trama di Grease – Brillantina. Gli iconici protagonisti del film sono interpretati da John Travolta, una vera e propria star dell’epoca che per questa pellicola ha ...Grease (brillantina) è un film cult con John Travolta e Olivia Newton-John. Il film sarà trasmesso su Italia 1 in prima serata.