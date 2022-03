Grande successo per tre ragazzi di San Martino ai campionati di Taekwondo: conquistato un oro (Di martedì 1 marzo 2022) Grande successo per tre giovani ragazzi di San Martino delle Scale, frazione di Monreale, che hanno conquistato tre medaglie ai campionati Nazionali di Taekwondo svolti a Genova il 26 e 27 febbraio scorsi. Classificati nella categoria -49 Kg Gaetano Cirivello, Antonino Cirivello e Giovanni La Mattina cadetti con l’oro di Cirivello Gaetano e il bronzo di La Mattina Giovanni. Classificati nella categoria -33 Kg Antonino Cirivello che conquista prima il bronzo e dopo l’argento portando così in alto la fama dei siciliani e della palestra ASD Taekwondo Sport Academy. Sono stati espressi ringraziamenti nei confronti di Marco Pitti, del maestro Francesco Gallitano e a tutto lo staff della Sport Academy. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 1 marzo 2022)per tre giovanidi Sandelle Scale, frazione di Monreale, che hannotre medaglie aiNazionali disvolti a Genova il 26 e 27 febbraio scorsi. Classificati nella categoria -49 Kg Gaetano Cirivello, Antonino Cirivello e Giovanni La Mattina cadetti con l’oro di Cirivello Gaetano e il bronzo di La Mattina Giovanni. Classificati nella categoria -33 Kg Antonino Cirivello che conquista prima il bronzo e dopo l’argento portando così in alto la fama dei siciliani e della palestra ASDSport Academy. Sono stati espressi ringraziamenti nei confronti di Marco Pitti, del maestro Francesco Gallitano e a tutto lo staff della Sport Academy. L'articolo Filodiretto Monreale.

