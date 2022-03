Grande Fratello Vip, Delia rivela la (scomoda) verità: arriva anche il commento della Volpe (Di martedì 1 marzo 2022) Delia Duran finalmente ha rivelato la verità al Grande Fratello Vip e la risposta dell’opinionista Adriana Volpe non è tardata ad arrivare. Cosa si cela dietro a questa reazione così inaspettata? Una partita interessante quella di Delia al Grande Fratello Vip che ha sbaragliato tutti i coinquilini, compresi quelli veterani, divenendo la prima finalista di questa sesta edizione nonostante la complessiva e complicata situazione amorosa che l’ha vista coinvolta. Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Delia Duran-AltranotiziaMa finalmente, dopo ormai diverso tempo, Delia ha ammesso tutto, confessando una ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 marzo 2022)Duran finalmente hato laalVip e la risposta dell’opinionista Adriananon è tardata adre. Cosa si cela dietro a questa reazione così inaspettata? Una partita interessante quella dialVip che ha sbaragliato tutti i coinquilini, compresi quelli veterani, divenendo la prima finalista di questa sesta edizione nonostante la complessiva e complicata situazione amorosa che l’ha vista coinvolta.Vip, AdrianaDuran-AltranotiziaMa finalmente, dopo ormai diverso tempo,ha ammesso tutto, confessando una ...

Advertising

ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - SusannaCeccardi : I lavoratori della sanità sono giustamente considerati degli “eroi”, ma devono stare sempre attenti al Grande Frate… - Lucignolo1973 : Le Cazzate di Davide: 'Il primo grande fratello durò 30 giorni era facile...' #gfvip - Hcomehorror : Ok il taglia e cuci del grande fratello ma tu da sorella metti in chiaro che non è così, altrimenti ti piace passar… -