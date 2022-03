Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Isa sulla quarantacinquesima puntata (Di martedì 1 marzo 2022) Dove non ha fatto giustizia il Grande Fratello, ci ha pensato il pubblico. Diciamo che questo è stato il mio pensiero predominante al momento dell’uscita di Nathaly Caldonazzo. Siamo di fronte all’ennesima situazione – ma quest’anno l’elenco sarebbe così lungo da non bastare un articolo intero – in cui il pubblico è stato trattato da idiota, in cui il programma ha tutelato a proprio piacimento il personaggio di turno, ed in cui alla fine solo lo strumento del televoto ha permesso di ‘sistemare’, almeno in piccola parte, le cose. Non so voi, ma io realmente ho trovato offensivo per l’intelligenza di chi guarda il modo in cui è stata trattata la vicenda di Nathaly: vengono dette queste frasi, per giorni interi la regia di Mediaset Extra censura ogni momento in cui in Casa qualcuno osava accennare alla vicenda, tra una censura e l’altra abbiamo una ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 marzo 2022) Dove non ha fatto giustizia il, ci ha pensato il pubblico. Diciamo che questo è stato il mio pensiero predominante al momento dell’uscita di Nathaly Caldonazzo. Siamo di fronte all’ennesima situazione – ma quest’anno l’elenco sarebbe così lungo da non bastare un articolo intero – in cui il pubblico è stato trattato da idiota, in cui il programma ha tutelato a proprio piacimento il personaggio di turno, ed in cui alla fine solo lo strumento del televoto ha permesso di ‘sistemare’, almeno in piccola parte, le cose. Non so voi, ma io realmente ho trovato offensivo per l’intelligenza di chi guarda il modo in cui è stata trattata la vicenda di Nathaly: vengono dette queste frasi, per giorni interi la regia di Mediaset Extra censura ogni momento in cui in Casa qualcuno osava accennare alla vicenda, tra una censura e l’altra abbiamo una ...

