Gran Canaria, prima vittoria da papà di Mager: “Sensazione indescrivibile”. Bene Caruso e Bonadio (Di martedì 1 marzo 2022) Buona la prima per Gianluca Mager al Gran Canaria Challenger. La seconda testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events ha superato il debutto sconfiggendo lo spagnolo Pol Toledo Bague con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco. Mager e la prima “vittoria” – Quello conquistato sul Centrale del Cortijo Club de Campo è il primo successo del sanremese da papà: lo scorso 16 febbraio, infatti, la sua compagna Valentine Confalonieri (ex numero 401 WTA) ha dato alla luce la piccola vittoria. “Il mio avversario è partito molto forte – commenta a fine match Mager – mentre nelle ultime settimane io mi sono allenato meno del solito e ho avuto bisogno di qualche game per entrare in partita. Sono ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Buona laper GianlucaalChallenger. La seconda testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events ha superato il debutto sconfiggendo lo spagnolo Pol Toledo Bague con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco.e la” – Quello conquistato sul Centrale del Cortijo Club de Campo è il primo successo del sanremese da: lo scorso 16 febbraio, infatti, la sua compagna Valentine Confalonieri (ex numero 401 WTA) ha dato alla luce la piccola. “Il mio avversario è partito molto forte – commenta a fine match– mentre nelle ultime settimane io mi sono allenato meno del solito e ho avuto bisogno di qualche game per entrare in partita. Sono ...

Advertising

matmosciatti11 : Gran Canaria, prima vittoria da papà di Mager: “Sensazione indescrivibile”. Bene Caruso è Bonadio ?? #Mager #Caruso… - TennisItalia : #Tennis #AtpChallenger A Gran Canaria esordio agevole per Gianluca #Mager e rimonta vincente per Sabbo #Caruso. Ced… - TENIPOcom : ATP CH80 Gran Canaria - Clay (First Round) J. Barranco Cosano/R. Brancaccio (ESP/ITA) def. D. Ajdukovic/R. Bonadio (CRO/ITA) 6-3 4-6 10-7 - TennisItalia : #Tennis #AtpChallenger primi risultati da Gran Canaria. Alessandro #Giannessi cede al tiebreak del terzo contro Ros… - The_LegalWeapon : @asintoto_ @M49liberorso Figurati, ma non denigrarti, non te lo meriti: gli UFO che circolano nel famoso triangolo… -